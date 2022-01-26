Представитель России на встрече политических советников "Нормандской четвёрки" в Париже Дмитрий Козак рассказал об итогах длительных переговорах с коллегами из Украины, Германии и Франции.
По его словам, все стороны согласились с тем, что на линии разграничения в Донбассе должно соблюдаться перемирие, которое было заключено 22 июля 2020 года.
"Несмотря на разногласия, решили, что перемирие в любом случае должно соблюдаться. Это тот сущностный вопрос, о котором мы договорились", — заявил Козак.
Замруководителя Администрации президента отметил, что между сторонами состоялся первый за долгое время откровенный разговор, а также "инвентаризация" Минских соглашений. Для новых консультаций стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.
Пока Украина, Россия, Германия и Франция берут паузу, чтобы обдумать все противоречия в рамках Минских соглашений.
"Надеюсь, через две недели это материализуется в том, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта", — сказал Козак.
Представитель России пообещал вынести предложения, которые будут достигнуты, на заседание Трёхсторонней контактной группы, в которой участвуют представители ДНР и ЛНР.
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