Командующий ООС Павлюк рассказал, как будет проходить "вторжение РФ на Украину"

По словам командующего Операцией объединённых сил Украины Александра Павлюка, украинцы ненавидят русских и готовы "раздирать их голыми руками".

"У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Поэтому они готовы раздирать русских голыми руками", — сказал Павлюк в беседе с изданием The Times.

Командующий ООС считает, что война с Россией вот-вот начнётся, и рассказал, каким он видит развитие военных действий. По мнению Павлюка, после первых же потерь и неудач российская армия прекратит наступление. Украинский генерал полагает, что в составе армии РФ будут не только профессиональные военнослужащие, но и обычные граждане в тех местах, где украинская армия не сможет продолжать сопротивление.

"Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздаётся оружие, они готовы сражаться", — сообщил Павлюк.

Глава ООС считает, что после того, как Россия захватит Украину, она может напасть на страны Прибалтики. А причину всех бед Украины генерал видит в её отказе от ядерного оружия.

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