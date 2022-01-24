The NYT: Байден может отправить в Европу тысячи военных из-за Киева

Президент США Джо Байден на этой неделе должен рассмотреть возможность отправки военных и техники в страны Восточной Европы и Прибалтики из-за ситуации вокруг Украины. По сообщению источника из администрации Белого дома, речь идёт также о кораблях и авиации.

Согласно информации американских СМИ, советники предложили Байдену отправить в выше перечисленные страны тысячи солдат и тяжёлую технику.

"Варианты включают отправку от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом десятикратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации", — пишет The New York Times со ссылкой на информатора в Белом доме.

Как отмечает издание, нb один из вариантов отправки пока не предусматривает ввод войск США на территорию Незалежной. Однако, как заявил источник, переброс армии в страны Европы необходимы, чтобы укрепить оборонную мощь стран в случае "российской агрессии".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.