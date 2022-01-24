Лондон подставил экс-нардепа Украины: на Мураева и его семью посыпались угрозы

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев получил сотни угроз в соцсетях после публикации "озарения" Лондона о том, что Россия его "назначила" "марионеточным президентом" Незалежной "после вторжения".

Об этом сегодня пишет британская газета The Independent.

Напомним, британский МИД обвинил Москву в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков. Кандидатом Кремля на роль президента назвали Евгения Мураева, который считает, что Лондон таким "странным" образом "сыграл на руку кому-то, кому мешает его телеканал (Мураеву принадлежит запрещённый на Украине ТК "НАШ". — Прим. ред.). Экс-нардеп предполагает, что МИД Великобритании получил "дезинформацию от деятелей на Украине".

В комментарии для The Independent политик заявил, что подаст в суд на "абсурдную, но очень разрушительную фантазию”, которая привела к угрозам не только в его адрес, но и членам его семьи.

Пока же Евгений Мураев попросил власти Великобритании представить доказательства того, что он вступил в сговор с Кремлём, чтобы возглавить "смену режима" в стране.

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