Пушков удивился "потрясающей глупости" американских аналитиков

Американские обозреватели расписываются в собственной несусветной глупости, заявляя о том, что Россия боится "демократическую Украину". Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Пушков убеждён, что американские эксперты понятия не имеют, как россияне на самом деле относятся к ситуации на Украине и даже не пытаются это выяснить, распространяя собственные ошибочные доводы.

"Об отношении абсолютного большинства граждан России к происходящему на Украине они ничего не знают и знать не хотят, а живут в ложных идеологемах, где им удобно и комфортно", — отметил сенатор.

Пушков подчеркнул, что жители России едва ли мечтают о такой жизни, которую сегодня ведут украинцы, которым невозможно завидовать.

"А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад", — добавил сенатор.

Такова была реакция Пушкова на слова американского посла в России Майка Макфола, написанные им в Twitter, о том, что Москва больше боится не потенциального вступления Украины в НАТО, а украинской демократии.

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