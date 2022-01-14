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Автор Владимир Васютченко

РФ обвинили в хакерских атаках на сайты госорганов Украины

Мир

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что за хакерскими атаками на сайты госорганов страны стоит РФ.

РФ обвинили в хакерских атаках на сайты госорганов Украины

"По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией", — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

В ведомстве предположили, что кибератака была проведена в целях "психологического давления и устрашения".

Ранее МИД Украины сообщил о приостановке работы сайтов министерства и некоторых других госорганов страны из-за хакерской атаки. В частности, на сайте Минбразования и науки, который, предположительно был взломан, появилось сообщение о том, что личные данные жителей Украины выложили в интернет. Позже Госсвязь опровергла эту информацию.

Сообщается, что хакерская атака на сайты госорганов Украины стала самой сильной за последние четыре года. В настоящее время большинство пострадавших от неё сайтов возобновили свою работу.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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