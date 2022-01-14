Renascença: власти Португалии проверят законность гражданства Абрамовича

Власти Португалии начали проверку в отношении предоставления гражданства российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. По информации местных СМИ, португальских чиновников смутили "короткие сроки" получения паспорта.

Инициировал проверку Португальский Институт регистрации и нотариата.

"В минюсте говорят, что это нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации. …В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица", — передаёт издание Renascença.

По информации португальских журналистов, всё дело в "рекордно коротких сроках" рассмотрения прошения о гражданстве.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что российский олигарх Роман Абрамович получил португальский паспорт. Ему предоставили гражданство по программе "возвращения" на историческую землю сефардских евреев. Отметим, что до этого у Абрамовича было два паспорта: российский и израильский.

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