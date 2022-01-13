Эксперт: использование иностранных спутников опасно для России

Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн полагает, что использование иностранных спутников опасно для России. Об этом он сказал в беседе с Телеканалом "360".

По его мнению, обстановка в информационном поле напряжённая. Он отмечает, что мирное время пока не наступило, а через спутники можно держать связь с той страной, которой хочется навредить.

Букштейн также добавил, что надо избавляться от технологической зависимости. При этом он предупреждает, что это приведёт к возникновению проблем у пары операторов, которые работают в отдалённых районах страны, где нет доступа к связи через вышки или соты. Поэтому стоит учитывать, что стоимость связи при переходе на новые отечественные спутники будет выше.

Ранее компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе с украинским "Сич-2-30".

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