EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Эксперт: использование иностранных спутников опасно для России

Мир

Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн полагает, что использование иностранных спутников опасно для России. Об этом он сказал в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт: использование иностранных спутников опасно для России

По его мнению, обстановка в информационном поле напряжённая. Он отмечает, что мирное время пока не наступило, а через спутники можно держать связь с той страной, которой хочется навредить.

Букштейн также добавил, что надо избавляться от технологической зависимости. При этом он предупреждает, что это приведёт к возникновению проблем у пары операторов, которые работают в отдалённых районах страны, где нет доступа к связи через вышки или соты. Поэтому стоит учитывать, что стоимость связи при переходе на новые отечественные спутники будет выше.

Ранее компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе с украинским "Сич-2-30".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Интернет для всех: Илон Маск запустил Falcon 9 со спутниками STARLINK
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы
Новости
Эксперт: использование иностранных спутников опасно для России
Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию
Эксперт рассказал, что не стоит делать при постковиде
Асмус подняла упавшую активность с помощью красивого мужчины
Илон Маск запустил украинский спутник
Канцлер ФРГ высказался по поводу переговоров РФ и стран Запада
Нагиев предстал перед публикой в странном образе: "Ну бомж бомжом"
Политолог оценил слова генсека НАТО о возможном членстве Швеции и Финляндии
В Британии принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в изнасиловании
Зеленский ввёл ограничения для олигархов даже за пределами Украины
Последние материалы
Эксперт рассказал, что не стоит делать при постковиде
Асмус подняла упавшую активность с помощью красивого мужчины
Илон Маск запустил украинский спутник
Канцлер ФРГ высказался по поводу переговоров РФ и стран Запада
Нагиев предстал перед публикой в странном образе: "Ну бомж бомжом"
Политолог оценил слова генсека НАТО о возможном членстве Швеции и Финляндии
В Британии принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в изнасиловании
Зеленский ввёл ограничения для олигархов даже за пределами Украины
Садальский о санкциях против президента РФ: "Чего это Песков всполошился?"
Экономист Лавровский оценил представленные сенаторами США антироссийские санкции
Популярное
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России

В Польше рассказали о "дьявольском" плане США и Североатлантического альянса по срыву переговоров с Россией о гарантиях безопасности и началу военных действий.

Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Мир. Новости мира
Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины Данилов: мигранты в Белоруссии — "биологическое оружие"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Экс-советник Пентагона по Евразии: США пора готовиться к войне с Россией
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Назарбаев сделал свой антироссийский выбор
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Шоу-бизнес
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников