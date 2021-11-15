Российские мобильные операторы разъяснили, как избежать отключения сим-карт

Генеральный директор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов рассказал, что более половину корпоративных клиентов российских мобильных операторов могут отключить от связи. Об этом сообщает Москва 24.

Эксперт отмечает, что причиной этого являются поправки к закону о связи, которые регулируют оборот "серых" сим-карт. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже 1 июня. Номера, которые использовались до 1 июня, могут продолжить работать, но для того, чтобы иметь гарантии лучше зарегистрироваться на портале Госуслуг до 30 ноября.

При этом в компании МТС отметили, что сейчас они активно разъясняют это своим клиентам, а в Tele2 убеждают, что процедура активации сим-карт для их клиентов устроена очень доступна.

"Ситуация не критичная – никто не останется без связи. Если даже человек не сможет подтвердить свою сим-карту, возможно, он сможет перевести ее в частное использование. Но даже если у него это не получится, купить новую сим-карту не составляет труда. Другое дело, что он будет платить больше за связь", - подытожил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее отмечалось, что из-за введенных ограничений привычный уклад нарушился, а информационные технологии оказались востребованы как никогда — только благодаря им люди смогли по-прежнему интенсивно общаться, работать и учиться, оставаясь в собственных домах на протяжении достаточно долгого времени. Пандемия дала мощный толчок дальнейшему развитию онлайн-коммуникаций.

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