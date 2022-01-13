Для фиксации беспорядков в Казахстане создан отдельный сайт

По инициативе генеральной прокуратуры Казахстана при поддержке министерства цифрового развития был создан специальный сайт stopterrorism. kz, предназначенный специально для загрузки фото и видео беспорядков.

"На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о прошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", — такое сообщение появилось на сайте пресс-службы ведомства.

В генпрокуратуре также выразили благодарность жителям Казахстана за обращение в колл-центр 115 и информацию, которую они предоставили.

По сообщению президента страны Касыма-Жомарта Токаева, в ходе беспорядков в Казахстане порядка 1300 зданий пострадали от рук нападавших, среди которых более 100 банков и торговых центров. Мятежники сожгли свыше 500 полицейских автомобилей. По предварительным подсчётам, беспорядки нанесли стране ущерб в 2-3 миллиарда долларов.

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