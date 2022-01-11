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Автор Ирина Гусакова

Как протесты в Казахстане ударили по индустрии майнинга

Экономика

Беспорядки в Казахстане ударили не только по политической системе в стране, но и по майнинговой индустрии. Страна Центральной Азии погрузилась в неконтролируемый хаос, когда в результате жестоких протестов, вызванных ростом цен на топливо, десятки человек погибли и сотни получили ранения. По всей стране сообщалось об отключении интернета, что повлияло на местные операции по майнингу криптовалюты.

Биткоин

Казахстан как альтернатива Китаю для майнеров

Казахстан стал крайне популярным майнинговым центром в прошлом году после того, как власти Китая принял жесткие меры в отношении майнеров. Как было заявлено официально, такие меры необходимы, поскольку добыча криптовалюты нарушает функционирование финансовой системы, а биткоины используются для отмывания денег.

Стоит отметить, что для майнинга криптовалют необходимы достаточно мощные компьютеры, решающие непростые математические задачки, дабы создать новую цепочку в блокчейне. Казахстан с его богатейшими энергоресурсами пришёлся как нельзя кстати, став заманчивой альтернативой Поднебесной.

На Казахстан приходилось более 18% хешрейта (прим. — общая вычислительная мощность оборудования, используемая для майнинга криптовалюты) в августе 2021 года, об этом свидетельствуют данные британского Центра альтернативных финансов, пишет CNN. На минуточку — это второе место после США.

Доступ к проводному интернету на данный момент в Нур-Султане восстановлен, однако мобильного интернета по-прежнему нет. Ранее сообщалось, что власти Казахстана якобы привлекали специалистов из Китая, чтобы провести массированную операцию по отключению в стране интернета.

По-прежнему непонятно, когда интернет-услуги у казахов будут восстановлены полностью, поэтому трудно понять, как сильно это повлияет на майнеров.

флаг казахстана

Как Казахстан обрушил биткоин

Вице-президент по исследованиям The Block Ларри Чермак поведал в соцсетях, что буквально через пару часов после отключения от Глобальной сети скорость хеширования упала на 12%. Инвесторы нервничают. Цена биткоина в прошедшую пятницу рухнула до 42 тыс. долларов, это самый низкий уровень с сентября.

Немного прижала криптовалютные порывы и ФРС США, после того как объявила об ускорении сворачивания программы скупки активов из-за инфляции и улучшения ситуации на рынке труда. У инвесторов возникли обоснованные опасения из-за появившихся рисков.

По словам юриста Анирудха Растоги, который работает с биржами криптовалют в Индии, политические беспорядки в Казахстане могут побудить майнеров искать другие места для работы.

"В итоге майнеры найдут подходящую площадку, — сказал он. — Нужно такое место, где есть политическая стабильность и дешевое электричество".

Есть и другая головная боль у майнеров в Казахстане — стране не удается справиться с возросшим потреблением электроэнергии, такие проблемы в крупных криптохабах могут привести к ускорению внедрения более устойчивых технологий майнинга, которые потребляют значительно меньше электричества.

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Темы биткоин казахстан
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