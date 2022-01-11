Как протесты в Казахстане ударили по индустрии майнинга

Беспорядки в Казахстане ударили не только по политической системе в стране, но и по майнинговой индустрии. Страна Центральной Азии погрузилась в неконтролируемый хаос, когда в результате жестоких протестов, вызванных ростом цен на топливо, десятки человек погибли и сотни получили ранения. По всей стране сообщалось об отключении интернета, что повлияло на местные операции по майнингу криптовалюты.

Казахстан как альтернатива Китаю для майнеров

Казахстан стал крайне популярным майнинговым центром в прошлом году после того, как власти Китая принял жесткие меры в отношении майнеров. Как было заявлено официально, такие меры необходимы, поскольку добыча криптовалюты нарушает функционирование финансовой системы, а биткоины используются для отмывания денег.

Стоит отметить, что для майнинга криптовалют необходимы достаточно мощные компьютеры, решающие непростые математические задачки, дабы создать новую цепочку в блокчейне. Казахстан с его богатейшими энергоресурсами пришёлся как нельзя кстати, став заманчивой альтернативой Поднебесной.

На Казахстан приходилось более 18% хешрейта (прим. — общая вычислительная мощность оборудования, используемая для майнинга криптовалюты) в августе 2021 года, об этом свидетельствуют данные британского Центра альтернативных финансов, пишет CNN. На минуточку — это второе место после США.

Доступ к проводному интернету на данный момент в Нур-Султане восстановлен, однако мобильного интернета по-прежнему нет. Ранее сообщалось, что власти Казахстана якобы привлекали специалистов из Китая, чтобы провести массированную операцию по отключению в стране интернета.

По-прежнему непонятно, когда интернет-услуги у казахов будут восстановлены полностью, поэтому трудно понять, как сильно это повлияет на майнеров.

Как Казахстан обрушил биткоин

Вице-президент по исследованиям The Block Ларри Чермак поведал в соцсетях, что буквально через пару часов после отключения от Глобальной сети скорость хеширования упала на 12%. Инвесторы нервничают. Цена биткоина в прошедшую пятницу рухнула до 42 тыс. долларов, это самый низкий уровень с сентября.

Немного прижала криптовалютные порывы и ФРС США, после того как объявила об ускорении сворачивания программы скупки активов из-за инфляции и улучшения ситуации на рынке труда. У инвесторов возникли обоснованные опасения из-за появившихся рисков.

По словам юриста Анирудха Растоги, который работает с биржами криптовалют в Индии, политические беспорядки в Казахстане могут побудить майнеров искать другие места для работы.

"В итоге майнеры найдут подходящую площадку, — сказал он. — Нужно такое место, где есть политическая стабильность и дешевое электричество".

Есть и другая головная боль у майнеров в Казахстане — стране не удается справиться с возросшим потреблением электроэнергии, такие проблемы в крупных криптохабах могут привести к ускорению внедрения более устойчивых технологий майнинга, которые потребляют значительно меньше электричества.

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