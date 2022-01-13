На Украине не скрывают, что со дня на день ждут нового Майдана

На Украине так долго и активно с подачи политиков разного уровня ждали вторжения России, что сейчас в обществе царит тотальное недоверие к власти, многократно себя, к тому же, дискредитировавшей.

Так охарактеризовал ситуацию в стране экс-нардеп Верховной Рады Василий Волга.

В разговоре с журналистами портала "Украина.ру" он рассказал, что общество на Украине "сильно радикализируется". Причём не только в Западной Украине — что было бы неудивительно, но и в центре.

По словам политика, уже никто не скрывает подготовку к новому Майдану:

"Ждут только, что президент Зеленский под давлением западных кураторов внесёт в Раду Минские соглашения. Вот тогда туда придут с оружием, чтобы расстрелять парламент и вынести всех. И это не шутки", — заявил Волга, пояснив, что об этом говорят открыто те люди, которые "в 2014-ом показали себя в деле". — Те, у кого руки по самые плечи в крови. Вот такие у нас настроения".

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