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Автор Евгения Васильева

IT-специалист рассказал, кто мог помочь заблокировать Интернет в Казахстане

Мир

Руководитель "Консорциума инфорус" Андрей Масалович заявил, что Интернет в Казахстане получилось отключить из-за китайских экспертов. По словам специалиста, они знают, как изолировать страну от мировой Сети.

IT-специалист рассказал, кто мог помочь заблокировать Интернет в Казахстане

"Отключается официальный интернет и подключение к мировому интернету таким образом: приглашают китайцев, они умеют отключать и быстро перемаршрутизировать DNS-маршрутизаторы", — объяснил IT-эксперт, слова которого приводит Телеканал "360".

Он также сообщил, что ограничить доступ к виртуальному пространству можно с помощью обычных или магистральных провайдеров. Они уничтожат маршрутизацию Сети или заблокируют вход в Интернет для отдельных районов, пояснил Масалович.

Ранее сообщалось, что 10 января жители Казахстана вновь не могут войти в Сеть. Проблемы с доступом к Интернет-пространству связаны с массовыми беспорядками в республике, которые начались после Нового года. Из-за этих событий на территории страны не работают многие сайты. Также граждане Казахстана не могут пользоваться всеми мессенджерами.

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Из дуумвирата в единовластие. Как протесты в Казахстане изменили политическую расстановку сил страны
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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