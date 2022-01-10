Казахстан вновь остался без интернета

В Казахстане снова перестал работать интернет, при этом сотовая связь не заблокирована, сообщает РИА Новости.

С тех пор, как в Казахстане начались массовые беспорядки на фоне повышения цен на сжиженный газ, интернет в стране работает нестабильно. Многие сайты не открываются. Также недоступными остаются все мессенджеры.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты после того, как жители двух городов вышли на митинг против роста цен на сжиженный газ. Вскоре в крупнейших городах Казахстана вспыхнули беспорядки, которые сопровождались мародёрством и нападением на государственные учреждения. Власти страны ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

По данным МВД Казахстана, жертвами беспорядков стали 17 правоохранителей. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и стал главой Совбеза. Он попросил страны Организации Договора о коллективной безопасности прислать в республику миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов и борьбы с вооружёнными бандитскими формированиями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.