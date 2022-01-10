Токаев прокомментировал критику операции ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ объяснил, почему некоторые страны усомнились в законности ввода миротворцев на территорию республики. По словам её лидера, политики не получили достаточно достоверных данных.

"Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации", — подчеркнул Токаев в ходе мероприятия, трансляцию которого можно посмотреть на YouTube-канале ТАСС.

Президент Казахстана также сообщил, что власти классифицировали массовые беспорядки как террористическую угрозу. Противостояние этой опасности оказалось первой миротворческой операцией ОДКБ, сообщил Токаев. По его информации, на данный момент в стране находится 2030 солдат организации и 250 единиц техники.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ожидает разъяснения от властей Казахстана, которые обратились за помощью к ОДКБ. Как подчеркнул политик, этой организацией руководит Россия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.