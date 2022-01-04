В Казахстане к протестующим против высоких цен на газ направили военную технику

Власти Казахстана направили в Акату Мангистауской области колонну военных "КамАЗов". В регионе местные жители организовали акции протеста против стоимости газа.

По информации Казахского телеграфного агентства, возмущённые граждане ограничили доступ к дороге со стороны аэропорта административного центра области. Очевидцы рассказали журналистам, что видели военную технику на пути к городу. Вместе с этим стало известно, что в Жанаозене протестующие решили не подпускать к себе солдат и встретились на территории вокзала. Также в местных СМИ сообщали, что в Атаку прибыли два военных самолёта.

"Митингующие в Актобе вслед за мангистаусцами потребовали снижения цен на газ до 50 тенге", — написали на странице агентства в соцсети "ВКонтакте".

Ранее собственники заправок в Мангистауской области пообещали снизить цены на газ для водителей. Владельцы заявили, что топливо будет стоить не 120 тенге за литр, а 85-90. "Газовые" протесты начались второго января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился взять под контроль ситуацию с ценами на ресурс.

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