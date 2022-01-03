Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов

Владельцы заправок в Мангистауской области Казахстана уменьшили стоимость газа для автомобилей. Такое решение бизнесмены приняли после акций протеста, которые продлились два дня.

С первого января стоимость топлива выросла в два раза за литр. Возмущённые ценой в 120 тенге водители организовали стихийные митинги на территории всего региона. Негодующие граждане перекрыли дороги в Акту и Жанаозене.

"На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85–90 тенге за литр", — заявили журналисты Tengrinews.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к правительству и распорядился как можно быстрее проанализировать экономическую обстановку в регионе. Для этого власти сформировали комиссию. Политики подчеркнули, что примут меры по стабилизации стоимости газа.

Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции запустили расследование. Собственников заправочных станций заподозрили в ценовом сговоре.

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