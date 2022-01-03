Bild: Шольц намеревается встретиться с Путиным в январе

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали анонимные источники.

По словам собеседников Bild, Шольц решил лично проконтролировать развитие отношений Берлина и Москвы. Канцлер хочет организовать "новое начало" по вопросам Украины и поставок газа, заявили источники. Они отметили, что советник Шольца Йенс Плётнер две недели занят подготовкой к встречи лидеров в январе.

В Bild подчеркнули, что подобное поведение канцлера раскритикуют "зелёные", которые негативно относятся к России, особенно из-за магистрального газопровода "Северный поток-2". Как сообщали в ФРГ, позиции по отношениям с Москвой министра иностранных дел Анналены Бербок и Шольца значительно отличаются.

Ранее канцлер заявлял, что "СП-2" можно назвать только частным экономическим проектом. Бербок в свою очередь не согласилась с характеристикой Шольца.

"Последние несколько лет ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", — заключила глава МИД Германии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.