Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали анонимные источники.
По словам собеседников Bild, Шольц решил лично проконтролировать развитие отношений Берлина и Москвы. Канцлер хочет организовать "новое начало" по вопросам Украины и поставок газа, заявили источники. Они отметили, что советник Шольца Йенс Плётнер две недели занят подготовкой к встречи лидеров в январе.
В Bild подчеркнули, что подобное поведение канцлера раскритикуют "зелёные", которые негативно относятся к России, особенно из-за магистрального газопровода "Северный поток-2". Как сообщали в ФРГ, позиции по отношениям с Москвой министра иностранных дел Анналены Бербок и Шольца значительно отличаются.
Ранее канцлер заявлял, что "СП-2" можно назвать только частным экономическим проектом. Бербок в свою очередь не согласилась с характеристикой Шольца.
"Последние несколько лет ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", — заключила глава МИД Германии.
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