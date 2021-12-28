Глава МИД ФРГ: "Северный поток-2" больше, чем частный экономический проект

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что российский "Северный поток-2" играет важную геостратегическую роль.

Она не согласилась со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего газопровод исключительно частным экономическим проектом, передаёт Handelsblatt.

"Последние несколько лет ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", — заявила министр.

Тем не менее, Бербок солидарна с Шольцем в том, что СП-2 должен пройти проверку на соответствие нормам европейского законодательства. Сейчас такое исследование проводят специалисты Федерального сетевого агентства.

Глава МИД ФРГ подчеркнула: между Германией и США есть соглашение, согласно которому "Северный поток-2" нельзя использовать в качестве оружия.

Ранее новый канцлер ФРГ Шольц заявлял, что сертификация российского газопровода — сугубо административный процесс. По его словам, регулятор принимает свои решения, игнорируя политические аспекты.

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