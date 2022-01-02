Солдатам НАТО приказали имитировать активность у границ России

Британские военнослужащие, которые находятся в Эстонии, притворяются, что чем-то постоянно заняты. А всё дело в том, что с визитом прибыл адмирал сэр Тони Радакин.

"В приказе, распространившемся среди военнослужащих, говорилось, что адмирал посетит ангар с тяжелым вооружением, в том числе гусеничным артиллерийским орудием AS90 и бронетранспортёром Stormer. В нём добавлено: "Запускайте машины, открывайте все люки и так далее. Выпустите внешний слой комплекта, принесите 601 (руководство по эксплуатации), чтобы (сложилось впечатление), что вы проводите функциональный тест (оборудования) (не спрашивайте!)"", — сообщает Ura. Ru со ссылкой на британское издание The Mirror.

Напомним, в начале декабря министр иностранных дела Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию. Судя по всему, таким образом она продемонстрировала поддержку союзников.

Во время поездки Трасс встретилась с военнослужащими контингента британских войск, которые дислоцированы в прибалтийских государства в рамках миссии НАТО. В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.