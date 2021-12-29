Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев

29 декабря супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приняла участие в программе, посвящённой здоровому питанию, которая вышла на телеканале "1+1".

В ходе передачи первая леди Украины сообщила, что цена мороженой скумбрии в стране составляет 8 гривен за килограмм (около 173,5 рублей).

Эта информация из уст супруги Зеленского рассмешила и даже возмутила жителей Украины, ведь на самом деле скумбрия в киевских магазинах стоит в 10 раз дороже, то есть 65-100 гривен за килограмм (до 2000 рублей).

Позже на своей странице в Instagram Елена Зеленская призналась, что оговорилась. На самом деле она хотела сказать, что цена скумбрии составляет 8 гривен не за килограмм, а за сто грамм.

"Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия — очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте!" — написала первая леди.



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