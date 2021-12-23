Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО "никогда не обещало не расширяться", и это подтверждается рядом международных договоров.
При этом страны-союзники тоже не припоминают, чтобы подобного рода обещания когда-либо давались, отметил генсек.
Ранее на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО "надули" Россию, пообещав в 90-е годы не расширяться "ни на один дюйм на Восток". С тех пор произошло пять волн расширения Североатлантического альянса, отметил лидер страны.
"НАТО никогда не обещало не расширяться… Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии", — заявил Столтенберг в беседе с агентством dpa.
Он добавил, что в учредительном договоре НАТО есть пункт о том, что каждая страна Европы может получить членство в альянсе.
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