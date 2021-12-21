Содержание американских солдат в Японии подорожало, но Токио будет платить

Токио будет платить 211 миллиардов иен ($1,86 млрд) в год за размещение более 50 тысяч американских военнослужащих в Японии начиная с апреля. Это примерно на 10 миллиардов иен больше, чем было согласовано ранее с Вашингтоном.

В общей сложности, согласно контракту, за пять лет Япония выплатит США 1,05 трлн иен (около $9,3 млрд), сообщили сегодня государственные СМИ.

Соглашение будет официально подписано министрами иностранных дел и обороны обеих стран, во время встречи, запланированной на январь в США.

Японское ИА Kyodo сообщило, что соглашение было заключено в ответ на просьбу администрации Байдена об увеличении на 5% выплат "поддержки принимающей страны”, учитывая необходимость того, чтобы силы США "имели дело с Китаем” (годом ранее Трамп требовал увеличения на 150% — Kyodo).

Бюджет текущего финансового года на поддержку войск составляет 201,7 миллиарда иен в соответствии с временным соглашением, достигнутым Японией и США в феврале после того, как Джо Байден вступил в должность президента США.

На Японию и Южную Корею приходится почти половина американских войск, развернутых за рубежом, с примерно 54 тыс. и 26 тыс. военнослужащих соответственно.

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