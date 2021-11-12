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Автор Любовь Степушова

В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла?

Мир » Азия » Дальний Восток

Внешнюю политику Японии определяют не назначенцы в правительстве, а Соединённые Штаты. Однако в Токио понимают, что надо уже начинать оглядываться по сторонам.

В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла?

Мирный договор с РФ опять в повестке Японии

Вновь назначенный министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 11 ноября провел свою первую пресс-конференцию после вступления в должность

Как сообщает агентство Sputnik, министр сообщил, что будет вести переговоры с Россией по урегулированию территориального спора на основе текущих соглашений и не оставит вопрос о заключении мирного договора следующим поколениям.

Он также сказал, что важно выстраивать одинаково выгодные отношения между Россией и Японией в области политики, экономики и культуры.

Как сказал Pravda. Ru доктор экономических наук, профессор, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский мирный договор выглядит пока "непонятным и гипотетическим".

Эксперт напомнил, что после войны в Сан-Франциско при подписании мирного договора между частью стран антигитлеровской коалиции (без СССР) и Японией. вопрос о принадлежности четырёх Курильских островов, которые СССР получил в качестве трофея за победу над Японией, не был решён.

В 1956 году, продолжил эксперт, в Лондоне было принято "волюнтаристское решение" Хрущева отдать Японии два острова: Хабомаи и Шикотан. Японцы "вроде согласились: но затем американцы сказали, что нет, нельзя на эти условия идти, либо всё, либо ничего". В результате переговоры закончились ничем.

"Мы писали бумагу о том, что на этих островах создать зону свободной торговли на условиях свободных экономических зон. Японская сторона категорически отказалась, они заявили, что это исключительно территория Японии. Наша позиция такая — Россия территориями не торгует". — сказал Андрей Островский.

Эксперт сомневается, что новые переговоры закончатся чем-то реальным.

"Япония поставила условия, что мирный договор должен быть подписан при условии решения территориальной проблемы. Поскольку территориальная проблема до сих пор не решена, значит, и договор не будет подписан. Только и всего", — отметил Андрей Островский.

Япония понимает, что гегемония США закончилась

Заметим, что дипломатия Японии определяется не тем, кто у власти, а теми, кто определяет её внешнюю политику, а это Китай, Россия, Северная Корея, и, конечно, США.

Независимо от того, кто станет премьер-министром или министром иностранных дел, политика, которую может проводить Япония, все равно будет осуществляться в партнерстве с Соединенными Штатами.

Однако в Японии пишут, что "эпоха, когда Америка была подавляюще сильна, закончилась", поэтому в Токио будут оглядываться на Китай, прежде всего, именно поэтому и состоялось назначение министром иностранных дел китаиста Хаяси.

Китаист Хаяси будет работать на экономический рост Японии

Ёсимаса Хаяси не новичок в политике, он занимал посты министра образования, культуры, спорта, науки и технологий, министра обороны, министра сельского хозяйства.

Образование получил в Гарвардском университете. Является председателем Японо-китайского парламентского союза, но уже вышел оттуда в связи с новым назначением.

Он описывает свое видение национальной идеи как "устойчивый и плавный рост, обеспечивающий безопасность".

"Речь идет не о пути роста гегемонии, как в Китае, а об экономическом росте, который вызывает симпатию у международного сообщества. Это должно укрепить безопасность Японии", — сказал глава МИД.

Отмечается, что в своей фракции "Кочикай" (правящая Либерально-демократическая партия) Хаяси является оплотом "крепких консерваторов" и подчеркивает, что настало время им показать свой истинный потенциал, избавившись от влияния популистов. То есть о зонах свободной торговли на Курильских островах с ним можно говорить. 

Осенью новым премьером Японии стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

"На Северные территории (Южные Курилы) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", — сказал политик.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы япония фумио кисида
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