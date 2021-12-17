В Кремле никаких сроков по «Северному потоку-2» не ставят, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не могут комментировать сроки реализации проекта по "Северному потоку-2", в настоящий момент они зависят исключительно от немецкого регулятора.

Недавно стало известно, что в первой половине 2022 года не стоит ожидать никаких решений по "Северному потоку-2", об этом сообщил президент федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

"Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации… Не нам прогнозировать, когда она произойдёт", — передаёт агентство РИА Новости слова Пескова.

Москва никаких срок сейчас для себя не ставит, резюмировал он.

Ранее в Австрии заявили, что запуск "Северного потока-2" не должен использоваться как средство давления на Россию из-за Украины. Проект не может быть политизирован, напомнил канцлер Карл Нехаммер, Евросоюз нуждается в скорейшем запуске магистрального газопровода.

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