Страны Евросоюза, которые выступают против антироссийских санкций, руководствуются прагматическими принципами, заявил Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию Bloomberg о том, что ведущие страны ЕС хотят "сфокусироваться на переговорах с Москвой" перед расширением санкций против России.
"Страны, с которыми у нас существуют налаженные давнишние экономические контакты, и нам выгодны наши отношения, торговой оборот все время растет, конечно, заинтересованы и в снятии санкций. Многие санкции накладываются американцами и распространяются на эти страны автоматически. Поэтому они не заинтересованы в этих санкциях и выступают все громче и громче против таких санкций", — заявил парламентарий.
Вместе с тем Чепа подчеркнул, что санкционная политика нарушает ряд международных законов, а также "наносят больше вреда" третьим странам. Несмотря на это, внутри ЕС в любом случае будут государства, выступающие в пользу ужесточения антироссийских санкций, считает депутат.
"Конечно, есть страны, которые явно будут выступать против нас и мы их прекрасно знаем. Это и Польша, и прибалтийские страны, которые идут впереди всех стран со своими постоянными русофобскими заявлениями. Мы к этому уже привыкли", — добавил он.
Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что Германия, Франция, Италия и Испания "хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер".
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