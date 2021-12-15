В Госдуме оценили сообщения о нежелании ряда стран ЕС готовить санкции против РФ

Страны Евросоюза, которые выступают против антироссийских санкций, руководствуются прагматическими принципами, заявил Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию Bloomberg о том, что ведущие страны ЕС хотят "сфокусироваться на переговорах с Москвой" перед расширением санкций против России.

"Страны, с которыми у нас существуют налаженные давнишние экономические контакты, и нам выгодны наши отношения, торговой оборот все время растет, конечно, заинтересованы и в снятии санкций. Многие санкции накладываются американцами и распространяются на эти страны автоматически. Поэтому они не заинтересованы в этих санкциях и выступают все громче и громче против таких санкций", — заявил парламентарий.

Вместе с тем Чепа подчеркнул, что санкционная политика нарушает ряд международных законов, а также "наносят больше вреда" третьим странам. Несмотря на это, внутри ЕС в любом случае будут государства, выступающие в пользу ужесточения антироссийских санкций, считает депутат.

"Конечно, есть страны, которые явно будут выступать против нас и мы их прекрасно знаем. Это и Польша, и прибалтийские страны, которые идут впереди всех стран со своими постоянными русофобскими заявлениями. Мы к этому уже привыкли", — добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что Германия, Франция, Италия и Испания "хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер".