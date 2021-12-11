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В Польше заявили о победе Путина над Байденом

Мир

Бывший заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль заявил, что Россия победила после переговоров президентов РФ и США 7 декабря.

В Польше заявили о победе Путина над Байденом

Пан Коваль считает, что российский лидер якобы считает президента Джо Байдена слабым. И он во многом прав, полагает польский дипломат. По его мнению, "стараясь не упускать возможностей, он (Владимир Путин) ведет собственную игру", а потому "с точки зрения престижа на последней встрече победила Россия".

По его мнению, Россия выглядела на переговорах 7 декабря выигрышно. При этом Павел Коваль в эфире Polskie Radio подчеркнул, что этот разговор двух президентов не стоит рассматривать как способный в один момент решить судьбу мира.

Надо заметить, что наиболее резкие комментарии относительно переговоров Владимира Путина и Джо Байдена последовали именно со стороны польских политиков.

В частности агентство Bloomberg сообщало, что страны из восточного фланга НАТО обеспокоены, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией. Власти одного из государств Восточной Европы "пришли в ярость" из-за инициативы Байдена провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Можно предположить, что это были власти Польши.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что России следует чётко определить свои взаимоотношения со странами Европы.

"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — заявил Моравецкий.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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