Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена в формате видеоконференции, состоявшиеся 7 декабря, продлились чуть более двух часов.
Впрочем ещё до начала непосредственного диалога между главами двух государств в западных СМИ началась целая информационная кампания по давлению на Россию.
Начать здесь стоит, пожалуй, с 11 ноября, когда в Bloomberg появился материал о концентрации российских войск неподалеку от украинской границы.
Дальше эта тема стала разгоняться в европейских и американских СМИ. И чем ближе была дата переговоров Путина и Байдена, тем настойчивее звучала уверенность "западных партнёров" в том, что Россия "непременно нападёт".
Собственно, для широкой публики тема Украины и стала магистральной в ходе переговоров. Характерно, что буквально за несколько дней до того всё тот же Bloomberg выдал список новых санкций, которые Штаты могут ввести против России в случае "агрессии в адрес Украины".
В числе предполагаемых мер были
Параллельно с этим в изданиях типа Newsweek и Foreign Affairs некие эксперты, якобы приближённые к "разведывательным кругам", настойчиво убеждали администрацию Байдена "быть решительнее в украинском вопросе" и вообще войти в состав переговоров по Минским соглашениям.
В общем, обстановка в Сети накануне диалога двух президентов была разогрета как надо.
Правда ряд аналитиков и публицистов усомнились в том, что санкции, анонсированные в американской прессе, будут реализованы в любом случае.
Ровно потому, что,
В ответ на отключение от того же SWIFT наша страна может отключить держателей этой самой системы (да и не только их) от газа.
Хотя бы потому, что запрет свободной конвертации рубля и доллара ударит именно по американскому финансовому рынку. А вот российский финансовый рынок хоть и кардинально переориентируется на Восток, всё же будет определённым образом простимулирован.
Впрочем все эти угрозы и объяснения того, где мы видели очередные предполагаемые ограничения, по итогам переговоров оказались декорацией. Поскольку понятно, что Россия на Украину нападать не собиралась изначально.
При этом в рамках переговоров российский президент заявил, что нынешняя политическая линия Киева "деструктивна" и направлена на игнорирование Минских соглашений.
В свою очередь, по данным из Вашингтона, "США не считают, что Россия решила напасть на Украину", но тем не менее "не исключает возможности активных действий России в адрес Украины".
Что это означает на практике? По словам телеведущего Андрея Лыскова, "США не считают, что Россия собирается напасть на Украину, но, видимо, допускают. И потому грозили "адскими санкциями" и ещё немного погрозят "самыми адскими санкциями". Хотя по-прежнему "не считают".
А так как США по-прежнему не считают, что Россия собирается нападать, то и нужды в санкциях пока нет. И потому их и нет".
Более того, сразу после переговоров глав двух государств оказалось, что санкции по "Северному потоку — 2" не внесены в новый военный бюджет США. А по некоторым данным, ряд пунктов по ограничительным мерам вообще был убран из уже имеющихся санкционных списков, в том числе и по российскому суверенному долгу.
Впрочем определённая конфликтная точка на переговорах всё же была обозначена.
Это, однако, в целом долгий спор, который касается не только России, Украины и США, но и Североатлантического договора, по которому принимать в альянс новое государство можно только согласно компромиссному решению всех участников НАТО. Но понятно, что Вашингтону нужно было продемонстрировать "принципиальную позицию по вопросу Украины".
С другой стороны, куда интереснее прозвучавшие компромиссные тезисы, не касающиеся собственно Украины.
Это договорённость продолжать переговорный процесс по иранской ядерной сделке (СВПД). Процесс этот в последнее время замедлился и, кажется, начал заходить в тупик. Однако есть надежда, что переговоры продолжатся и сделка будет достигнута.
Это в перспективе, в принципе, сделает ситуацию в мире значительно стабильнее и безопаснее, поскольку в идеале переведёт все ядерные мощности Ирана исключительно в мирное русло.
Разговор коснулся не только Ирана, но и глобальной безопасности в принципе, а также темы кибербезопасности, которая сейчас становится всё более перспективной. И здесь, судя по всему, Кремль и Белый дом достигли определённого взаимопонимания.
В очередной раз Путин предложил Вашингтону "обнуление" всех ограничений по дипломатическим каналам. Однако пока эта инициатива России, кажется, осталась безответной.
Так что если убрать весь медийный шум — в сухом остатке это были "не то, чтобы прорывные, но и не безрезультатные" переговоры.
При этом, что касается Украины, то Байден сможет заявить, что в очередной раз "умиротворил Москву". Однако реальное будущее этого государства всё так же остаётся туманным. И совершенно не по причине каких бы то ни было особенностей российской внешней политики.
Будут ли включаться Штаты в мирные переговоры по Украине — тоже пока не очень понятно. Хотя по итогам диалога с Владимиром Путиным американский лидер и вознамерился пообщаться с руководителями европейских государств, а позже и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Но здесь уже нужно будет смотреть, о чём между собой договорятся все эти "западные партнёры".
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