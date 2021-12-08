Итоги саммита Путина и Байдена: что ждали и что вышло

Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена в формате видеоконференции, состоявшиеся 7 декабря, продлились чуть более двух часов.

Впрочем ещё до начала непосредственного диалога между главами двух государств в западных СМИ началась целая информационная кампания по давлению на Россию.

Начать здесь стоит, пожалуй, с 11 ноября, когда в Bloomberg появился материал о концентрации российских войск неподалеку от украинской границы.

Дальше эта тема стала разгоняться в европейских и американских СМИ. И чем ближе была дата переговоров Путина и Байдена, тем настойчивее звучала уверенность "западных партнёров" в том, что Россия "непременно нападёт".

Собственно, для широкой публики тема Украины и стала магистральной в ходе переговоров. Характерно, что буквально за несколько дней до того всё тот же Bloomberg выдал список новых санкций, которые Штаты могут ввести против России в случае "агрессии в адрес Украины".

В числе предполагаемых мер были

"запрет на свободный обмен рублей на доллары",

очередные угрозы (наверное, уже четвёртые или пятые по счёту) отключения от системы SWIFT,

тотальные санкции в адрес целых секторов российской экономики.

Параллельно с этим в изданиях типа Newsweek и Foreign Affairs некие эксперты, якобы приближённые к "разведывательным кругам", настойчиво убеждали администрацию Байдена "быть решительнее в украинском вопросе" и вообще войти в состав переговоров по Минским соглашениям.

В общем, обстановка в Сети накануне диалога двух президентов была разогрета как надо.

Правда ряд аналитиков и публицистов усомнились в том, что санкции, анонсированные в американской прессе, будут реализованы в любом случае.

Ровно потому, что,

во-первых, реакция России может быть очень чувствительной и асимметричной.

В ответ на отключение от того же SWIFT наша страна может отключить держателей этой самой системы (да и не только их) от газа.

А во-вторых, в перспективе такие меры невыгодны самим США.

Хотя бы потому, что запрет свободной конвертации рубля и доллара ударит именно по американскому финансовому рынку. А вот российский финансовый рынок хоть и кардинально переориентируется на Восток, всё же будет определённым образом простимулирован.

Впрочем все эти угрозы и объяснения того, где мы видели очередные предполагаемые ограничения, по итогам переговоров оказались декорацией. Поскольку понятно, что Россия на Украину нападать не собиралась изначально.

При этом в рамках переговоров российский президент заявил, что нынешняя политическая линия Киева "деструктивна" и направлена на игнорирование Минских соглашений.

В свою очередь, по данным из Вашингтона, "США не считают, что Россия решила напасть на Украину", но тем не менее "не исключает возможности активных действий России в адрес Украины".

Что это означает на практике? По словам телеведущего Андрея Лыскова, "США не считают, что Россия собирается напасть на Украину, но, видимо, допускают. И потому грозили "адскими санкциями" и ещё немного погрозят "самыми адскими санкциями". Хотя по-прежнему "не считают".

А так как США по-прежнему не считают, что Россия собирается нападать, то и нужды в санкциях пока нет. И потому их и нет".

Более того, сразу после переговоров глав двух государств оказалось, что санкции по "Северному потоку — 2" не внесены в новый военный бюджет США. А по некоторым данным, ряд пунктов по ограничительным мерам вообще был убран из уже имеющихся санкционных списков, в том числе и по российскому суверенному долгу.

Впрочем определённая конфликтная точка на переговорах всё же была обозначена.

Путин говорил о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Байден, в свою очередь, "не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО".

Это, однако, в целом долгий спор, который касается не только России, Украины и США, но и Североатлантического договора, по которому принимать в альянс новое государство можно только согласно компромиссному решению всех участников НАТО. Но понятно, что Вашингтону нужно было продемонстрировать "принципиальную позицию по вопросу Украины".

С другой стороны, куда интереснее прозвучавшие компромиссные тезисы, не касающиеся собственно Украины.

Это договорённость продолжать переговорный процесс по иранской ядерной сделке (СВПД). Процесс этот в последнее время замедлился и, кажется, начал заходить в тупик. Однако есть надежда, что переговоры продолжатся и сделка будет достигнута.

Это в перспективе, в принципе, сделает ситуацию в мире значительно стабильнее и безопаснее, поскольку в идеале переведёт все ядерные мощности Ирана исключительно в мирное русло.

Разговор коснулся не только Ирана, но и глобальной безопасности в принципе, а также темы кибербезопасности, которая сейчас становится всё более перспективной. И здесь, судя по всему, Кремль и Белый дом достигли определённого взаимопонимания.

В очередной раз Путин предложил Вашингтону "обнуление" всех ограничений по дипломатическим каналам. Однако пока эта инициатива России, кажется, осталась безответной.

Так что если убрать весь медийный шум — в сухом остатке это были "не то, чтобы прорывные, но и не безрезультатные" переговоры.

"Северный поток — 2" и его полноценная работа — это сейчас практически свершившийся факт.

Угрозы "страшных санкций" так и остались туманными намёками от аналитиков и политических консультантов.

Миротворческие усилия на региональном и глобальном уровне будут поддерживать оба государства.

Точки для дальнейшего конструктивного диалога также намечены.

При этом, что касается Украины, то Байден сможет заявить, что в очередной раз "умиротворил Москву". Однако реальное будущее этого государства всё так же остаётся туманным. И совершенно не по причине каких бы то ни было особенностей российской внешней политики.

Будут ли включаться Штаты в мирные переговоры по Украине — тоже пока не очень понятно. Хотя по итогам диалога с Владимиром Путиным американский лидер и вознамерился пообщаться с руководителями европейских государств, а позже и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но здесь уже нужно будет смотреть, о чём между собой договорятся все эти "западные партнёры".

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