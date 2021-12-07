Канадцы предложили помочь Украине кофе и пончиками

Читатели Globe and Mail прокомментировали просьбу Украины увеличить присутствие канадских военных инструкторов на линии сопротивления. Как пишет РИА Новости, они предложили выслать стране кофе и пончики.

"Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи", - считает old taxpayer. "Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов", - отметил Luki2. "Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо", - поддержал предыдущего комментатора app_72139551. "Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", написал Aulus.

7 декабря издание Globe and Mail написало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников, попросил Канаду, США и Великобританию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. В интервью он сказал о том, что Украину надо защитить от агрессии со стороны России.

"Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", резюмировал Aulus.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия не собирается нападать на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска на своё усмотрение и это не должно никого волновать.

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