EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Татьяна Кравченко больше не скрывает чувств к Стасу Садальскому
Bloomberg: ЕС и США грозят ввести санкции против российских банков
В Reuters трижды исправляли фамилию Зеленского после переговоров с Блинкеном
Диетолог объяснила, как выбрать полезные сосиски
Российский фильм "Разжимая кулаки" попал в число номинантов на "Оскар"
Четверикова: Соцсети дрессируют людей с детства — превращаешься в биомассу
США не сдержали данное России обещание: "Расширение НАТО — наша политика"
Американский миллиардер: США стоят на пороге гражданской войны
На Украине рассказали, в каком случае Путин не нападёт на страну

Канадцы предложили помочь Украине кофе и пончиками

Мир

Читатели Globe and Mail прокомментировали просьбу Украины увеличить присутствие канадских военных инструкторов на линии сопротивления. Как пишет РИА Новости, они предложили выслать стране кофе и пончики.

"Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи", - считает old taxpayer.

"Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов", - отметил Luki2.

"Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо", - поддержал предыдущего комментатора app_72139551.

"Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", написал Aulus.

7 декабря издание Globe and Mail написало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников, попросил Канаду, США и Великобританию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. В интервью он сказал о том, что Украину надо защитить от агрессии со стороны России.

"Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками", резюмировал Aulus.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия не собирается нападать на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска на своё усмотрение и это не должно никого волновать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США урежут помощь Украине на 70%
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Reuters трижды исправляли фамилию Зеленского после переговоров с Блинкеном
Диетолог объяснила, как выбрать полезные сосиски
Четверикова: Соцсети дрессируют людей с детства — превращаешься в биомассу
Российский фильм "Разжимая кулаки" попал в число номинантов на "Оскар"
США не сдержали данное России обещание: "Расширение НАТО — наша политика"
Американский миллиардер: США стоят на пороге гражданской войны
На Украине рассказали, в каком случае Путин не нападёт на страну
Рассказов: смартфон можно заставить фотографировать лучше: "Главное, настройки"
Марин Ле Пен назвала ЕС "поджигателем" конфликта Украина — Россия
Вирусолог Зверев развеял миф о новом омикрон-штамме COVID-19
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников