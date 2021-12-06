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Канада отказала Украине в увеличении количества военных инструкторов на границе

Мир

Новый начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри отказал министру обороны Украины Алексею Резникову в просьбе увеличить количество военных инструкторов около линии фронта.

Канада отказала Украине в увеличении количества военных инструкторов на границе

Как он сказал в интервью The Globe & Mail, увеличение количества военных в Украине спровоцирует Россию.

По его словам, нужно действовать дипломатично.

"Что мы делаем с операцией UNIFIER… так это показываем долгосрочную приверженность Украине. Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", — сказал Эйри.

Ранее Алексей Резников попросил Канаду, США и Великобританию разместить дополнительное количество военных из этих стран вблизи линии фронта на Украине.

В интервью The Globe & Mail он сказал, что присутствие иностранных войск "было бы также хорошим знаком для русских".

В рамках операции UNIFIER канадские инструкторы обучают украинских солдат и офицеров.

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Введите запрос "Россия должна использовать на Украине "мягкую силу"
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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