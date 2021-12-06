Главком ВСУ: украинская армия — одна из ведущих в мире

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война изменила украинскую армию к лучшему, превратив её в надёжного защитника государства, которому доверяют. Об этом сообщает РИА Новости.

"За 30 лет вооружённые силы прошли сложный путь своего развития. И война заставила нас измениться. Мы сдержали враждебное наступление и надёжно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придаёт сил приближать победу", — такими словами поздравил Залужный ВСУ через сайт министерства обороны.

По словам главнокомандующего, на сегодняшний день армия Украины — одна из ведущих в мире. Он отметил профессионализм украинских военных, и предсказал им достойное будущее вместе с североатлантическим альянсом.

"Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнёрами. И наше будущее — у НАТО", — заключил главком.

Согласно поправкам, внесённым в конституцию страны в феврале 2019 года, Украина продолжает ориентироваться на ЕС и НАТО, став шестой страной-партнёром НАТО, обладающим расширенными возможностями.

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