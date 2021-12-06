Зеленский: армия Украины способна сломать любые "захватнические планы врага"

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооружённых сил. Руководитель страны Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и рассказал, на что способна современная украинская армия.

По его словам, сегодня военные из Украины могут разрушить любые "захватнические планы" противника, передаёт РИА Новости.

"Украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил всех военнослужащих за стойкость, героизм и мужество при отстаивании территориальной целостности страны.

"Убеждён, что вооружённые силы и дальше будут надёжно защищать свободу и независимость нашего государства", — заключил Зеленский.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы армия Украины постоянно развивалась и достойно выполняла "почётную миссию".

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