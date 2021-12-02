Лукашенко заявил о фальсификации выборов в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выборы в Польше были сфальсифицированы, сообщает РИА Новости.

По его мнению, нынешний лидер Польши Анджей Дуда не набрал и 50% голосов. Лукашенко утверждает, что остальное ему накрутили.

"В Польше мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем", — сказал президент Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, зачем на самом деле носит военную форму. При этом он отметил, что "это не какой-то там выпендрёж".

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