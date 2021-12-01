Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, зачем на самом деле носит военную форму. При этом он отметил, что "это не какой-то там выпендрёж".

"Дело ведь в том, что если главнокомандующий, — а ведь я же главнокомандующий вооруженными силами, — приходит к военным в военной форме, они его считают за своего", — заявил белорусский лидер в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что это он хорошо понимает это, поскольку и сам служил. Лукашенко отметил, что он давно в военной форме.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что предлагал направить пограничников республики на российско-украинскую границу. Президент РФ Владимир Путин согласился, однако Киев выступил против этой идеи. Вместе с этим белорусский руководитель подчеркнул, что в то время придерживался нейтральной позиции и не был в глазах Запада "холуем Путина".

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