Немецкий врач потребовал ввести двухмесячную изоляцию для привитых от COVID

Вакцинированные люди являются "самыми большими распространителями вирусов", уверен немецкий врач Кенан Катмер из Бохума.

"Большинство вакцинированных думают, что с помощью вакцинации коронавирус не причинит им вреда, но это заблуждение. На самом деле они — крупнейшие распространители. 90 % моих COVID-пациентов вакцинированы,” — сказал он в интервью Free West Media.

Врач считает, что органы здравоохранения Германии должны объявить двухмесячную изоляцию только для вакцинированных людей. По его словам, если их контакты сократятся, а кампания вакцинации продолжится, то "пандемия быстро закончится”.

Как отмечает FWM, в своих выводах доктор Катмер не одинок: его коллега Майкл Тенхолт из Сети медицинского качества в Бохуме тоже уверен, что вакцинированные люди "опасны своей беспечностью".

Во Франции профессор Кристиан Перронн, один из самых известных французских экспертов по инфекционным заболеваниям, который долгое время был убежденным скептиком политики вакцинации против COVID-19, теперь, как Кенон Катмер призвал "посадить получивших прививку" на карантин, "изолировав их от общества".

В качестве аргумента для такой странной меры он приводит статистику Израиля и Великобритании — мировых лидеров по числу сделанных прививок, где в то же время наибольшее число "тяжёлых" больных с COVID.

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