Украинские власти вполне могут рассматривать возможность "блицкрига" в Донбассе — супербыстрой операции, которая позволит выйти к границам с Россией и взять в окружение непризнанные республики ДНР и ЛНР. Такое мнение выразил военный эксперт, главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по распоряжению Киева в Донбасс была направлена половина личного состава ВСУ — 125 тысяч украинских солдат и офицеров.
"Украина, судя по всему, создаёт ударную группировку для вторжения в Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе. Вы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР", — разъяснил Коротченко.
Эксперт предупредил, что в этом случае Россию поставят в такое положение, в котором она должна будет реагировать.
Днём ранее Сергей Лавров рассказал, что НАТО сгруппировали военную технику возле российских границ, вместе с западными инструкторами. По мнению Лаврова, активность НАТО в этом районе провоцирует Киев на "военные авантюры", которые напрямую угрожают России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,