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Военный эксперт предупредил о возможности "блицкрига" в Донбассе

Мир

Украинские власти вполне могут рассматривать возможность "блицкрига" в Донбассе — супербыстрой операции, которая позволит выйти к границам с Россией и взять в окружение непризнанные республики ДНР и ЛНР. Такое мнение выразил военный эксперт, главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

Военный эксперт предупредил о возможности "блицкрига" в Донбассе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по распоряжению Киева в Донбасс была направлена половина личного состава ВСУ — 125 тысяч украинских солдат и офицеров.

"Украина, судя по всему, создаёт ударную группировку для вторжения в Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе. Вы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР", — разъяснил Коротченко.

Эксперт предупредил, что в этом случае Россию поставят в такое положение, в котором она должна будет реагировать.

Днём ранее Сергей Лавров рассказал, что НАТО сгруппировали военную технику возле российских границ, вместе с западными инструкторами. По мнению Лаврова, активность НАТО в этом районе провоцирует Киев на "военные авантюры", которые напрямую угрожают России.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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