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На Украине в госизмене обвиняют российского контр-адмирала

Мир

Созданная в Киеве структура, которую называют "прокуратурой Автономной Республики Крым", "завершила расследование" по делу о госизмене в отношении замкомандующего российским Тихоокеанским флотом, вице-адмирала Дениса Березовского.

Сообщение об этом опубликовано на сайте "организации" и в её аккаунте в ФБ:
 

Как следует из текста "сообщения", российского военного моряка украинские "прокуроры" обвиняют не только в госизмене, но и в "создании преступной организации и руководстве ею":

"Указанный гражданин Украины в 1992 году присягнул на верность украинскому народу, взяв на себя обязанность оборонять и защищать Украину и начал военную службу в ВСУ.

Указом исполняющего обязанности Президента Украины (Александра Турчинова — прим. ред), 1 марта 2014 года обвиняемый был назначен командующим ВМС ВСУ", - написано в посте в ФБ.

А уже на следующий день Денис Березовский принёс присягу народу Крыма и отказался подчиняться Киеву. За что и был отстранён новыми властями Украины от должности. А после референдума, вернувшего полуостров в состав России, Сергей Шойгу назначил его заместителем командующего Черноморским флотом России.

С 2018 года вице-адмирал Березовский — замкомандующего Тихоокеанским флотом.

Но такие "мелочи" украинскими "прокурорами" не учитываются.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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