EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Попова: срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов из-за омикрон-штамма
СМИ: В Чехии задержали главу федерации футбола Белоруссии
В Роспотребнадзоре поделились методами профилактики при штамме "омикрон"
Политолог оценил планы "Ростеха" создать ПО для предсказания митингов
Глава Роспотребнадзора посоветовала провести новогодние праздники дома
Попова: в России оперативно создали тест для выявления омикрон-штамма
Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым российским
Вирусолог объяснила, как паразиты помогают победить COVID‑19
Власти Швеции объяснили, почему они не хотят вступать в НАТО

Политолог: стягивание сил НАТО вокруг РФ ведёт к обострению ситуации на границе

Мир

Наращивание сил НАТО вблизи РФ ведёт к обострению ситуации на западных границах, заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о стягивании альянсом военной техники к рубежам страны.

Политолог: стягивание сил НАТО вокруг РФ ведёт к обострению ситуации на границе

По словам политолога, НАТО активно развивают военную инфраструктуру у границ РФ. Альянсом расширяются дороги, создаются аэродромы, готовятся морские порты.

"Сейчас они стали заполнять эту инфраструктуру уже войсками", — отметил Кошкин.

Он напомнил, в частности, заявление НАТО о готовности перебросить 600 десантников на Украину.

"США перебрасывают свои войска. Всё это под лозунгами защиты то ли Прибалтики, то ли Польши, то ли Украины — всё, что угодно", — заявил эксперт.

По его словам, Запад создал информационный вал для продвижения идеи о грядущем нападении РФ на страны Балтии, Польшу и Украину.

"А сами под эту сурдинку перебрасывают войска к нашим границам. Это обостряет ситуацию на западных границах", — подчеркнул Кошкин.

Ранее Лавров сообщил о стягивании к границам РФ значительных подразделений и боевой техники НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
СМИ: В Чехии задержали главу федерации футбола Белоруссии
В Роспотребнадзоре поделились методами профилактики при штамме "омикрон"
Политолог оценил планы "Ростеха" создать ПО для предсказания митингов
Глава Роспотребнадзора посоветовала провести новогодние праздники дома
Попова: в России оперативно создали тест для выявления омикрон-штамма
В Совбезе объяснили транслируемые Западом фейки о вторжении РФ на Украину
Британцы испугались возможной войны с Россией за Украину
Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым российским
Вирусолог объяснила, как паразиты помогают победить COVID‑19
Лукашенко: причиной миграционного кризиса стал отказ ЕС строить лагеря
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Сенатор Пушков снова разглядел угрозу "американизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской Любовь Степушова
Здоровье
Мясников подсчитал, сколько людей заразятся "омикроном" в РФ
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников