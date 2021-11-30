Политолог: стягивание сил НАТО вокруг РФ ведёт к обострению ситуации на границе

Наращивание сил НАТО вблизи РФ ведёт к обострению ситуации на западных границах, заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о стягивании альянсом военной техники к рубежам страны.

По словам политолога, НАТО активно развивают военную инфраструктуру у границ РФ. Альянсом расширяются дороги, создаются аэродромы, готовятся морские порты.

"Сейчас они стали заполнять эту инфраструктуру уже войсками", — отметил Кошкин.

Он напомнил, в частности, заявление НАТО о готовности перебросить 600 десантников на Украину.

"США перебрасывают свои войска. Всё это под лозунгами защиты то ли Прибалтики, то ли Польши, то ли Украины — всё, что угодно", — заявил эксперт.

По его словам, Запад создал информационный вал для продвижения идеи о грядущем нападении РФ на страны Балтии, Польшу и Украину.

"А сами под эту сурдинку перебрасывают войска к нашим границам. Это обостряет ситуацию на западных границах", — подчеркнул Кошкин.

Ранее Лавров сообщил о стягивании к границам РФ значительных подразделений и боевой техники НАТО.

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