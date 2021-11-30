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Путин назвал рост военного потенциала Китая естественным процессом

Мир

На мероприятии ВТБ Капитал российский лидер Владимир Путин прокомментировал наращивание военного потенциала Китая. По мнению президента, это — естественный процесс.

Путин назвал рост военного потенциала Китая естественным процессом

Также Путин подчеркнул, что отношения России и КНР находятся на самом высоком уровне. Вашингтон не волнуются из-за планов Лондона и Парижа модернизировать ядерное оружие, Москва тоже спокойно относится к военным силам Пекина, объяснил президент РФ. Вместе с этим он отметил, что наша страна тоже развивается в данной сфере.

"Наверное, он (Китай. — Прим. ред.) имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность этой огромной страны. Кто же ему может в этом отказать? Естественно, что в связи с ростом экономического потенциала растёт и военное могущество", — заключил Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявлял, что при его руководстве Россия и Китай не представляли для США опасность. Лидер КНР Си Цзиньпин осознавал, что не стоит отправлять бомбардировщики летать над Тайванем, а российско-немецкий проект "Северный поток-2" не реализовывался, отмечал экс-лидер. При этом он напомнил о хороших отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином в тот период.

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Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР? - Кирилл Котков
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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