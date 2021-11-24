Трамп: Россия и Китай не представляли угрозы для США, когда я был президентом

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не представляли угрозы для Вашингтона в его бытность президентом, у его администрации были хорошие отношения с этими странами. Такое мнение Трамп высказал в интервью Fox News.

"Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы. Мы неплохо ладили с Россией. Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу", — сказал бывший глава государства.

Трамп заверил, что в своё время он дал понять Украине, что "не собирается за неё биться", что Киев должен рассчитывать на свои силы.

Бывший президент добавил, что, когда он управлял страной, над Тайванем не летали бомбардировщики.

"Президент Си Цзиньпин понимал, что так нельзя делать. Я отлично ладил с председателем Си и президентом Путиным, и это хорошо", — подытожил Трамп.

По мнению американского издания Politico, у Трампа есть все шансы вновь стать президентом США на выборах 2024 года.

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