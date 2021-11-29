Президент США Джо Байден прокомментировал распространение нового штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что рано или поздно случаи заражения штаммом "омикрон" появятся и в Соединённых Штатах. Но при этом, по его мнению, новый штамм — это повод для тревоги, но не паники.
"Я хотел бы повторить слова доктора Фаучи о том, что вакцинация гарантирует по меньшей мере какую-то защиту от нового штамма коронавируса, а бустерная прививка значительно усиливает нашу защиту. Мы пока не считаем, что потребуются дополнительные меры", — заявил американский лидер.
Ранее в Испании и в Швеции выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Также заболевших новым штаммом подтвердили в Австрии и Финляндии.
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