Байден: пока дополнительные меры против штамма "омикрон" не нужны

Президент США Джо Байден прокомментировал распространение нового штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что рано или поздно случаи заражения штаммом "омикрон" появятся и в Соединённых Штатах. Но при этом, по его мнению, новый штамм — это повод для тревоги, но не паники.

"Я хотел бы повторить слова доктора Фаучи о том, что вакцинация гарантирует по меньшей мере какую-то защиту от нового штамма коронавируса, а бустерная прививка значительно усиливает нашу защиту. Мы пока не считаем, что потребуются дополнительные меры", — заявил американский лидер.

Ранее в Испании и в Швеции выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Также заболевших новым штаммом подтвердили в Австрии и Финляндии.

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