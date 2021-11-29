Врачи назвали дешёвый "суперовощ" для борьбы с давлением

Люди с повышенным артериальным давлением рискуют получить инфаркт или инсульт, сообщает Daily Express. Чтобы этого не произошло, необходимо вести здоровый образ жизни и соблюдать диету. Врачи выяснили, что существует один дешёвый "суперовощ", который поможет в борьбе с давлением.

Повышенное давление является "тихим убийцей", поскольку его конкретные симптомы полностью отсутствуют.

Питание оказывает сильное влияние на артериальное давление. Продукты с избытком соли и насыщенных жиров повышают давление. Однако есть недорогой "суперпродукт", который может его понизить, уменьшить риск осложнений и укрепить здоровье сердца.

Это свекла.

Она полезна для здоровья, потому что в ней содержатся полезные нитраты, которые расслабляют сосуды и снижают давление, позволяя крови свободнее циркулировать по организму.

Вариантов приготовления свеклы множество, и все они сохраняют пользу свеклы. Однако больше всего полезных веществ содержится в сырой свекле, поэтому рекомендуется пить свежевыжатый свекольный сок.

Исследование показало, что у людей, которые каждый день пили по 250 мл свекольного сока и ели по 250 грамм запечённой свеклы, значительно снизилось давление всего за две недели.

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