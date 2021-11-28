Исследователи из Гарвардской медицинской школы рассказали, как без лекарственных препаратов понизить артериальное давление.
Для этого они рекомендуют регулярно употреблять чернику и напитки из неё, передаёт Daily Express. Учёные в течение месяца проводили эксперимент. Одним добровольцам ежедневно предлагали напитки из черники, другим — контрольный напиток. В итоге научные сотрудники пришли к выводу, что черника действительно помогает в борьбе с гипертонией.
Учёные подчёркивают: такой эффект сопоставим с результатами принятия курса специальных медицинских средств.
Добавим, что черника — источник антиоксидантов, которые улучают функционирование эндотелиальных клеток организма, отвечающих за регуляцию кровотока и артериального давления.
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