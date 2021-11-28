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Учёные рассказали, как без лекарств быстро понизить давление

Здоровье

Исследователи из Гарвардской медицинской школы рассказали, как без лекарственных препаратов понизить артериальное давление.

Учёные рассказали, как без лекарств быстро понизить давление

Для этого они рекомендуют регулярно употреблять чернику и напитки из неё, передаёт Daily Express. Учёные в течение месяца проводили эксперимент. Одним добровольцам ежедневно предлагали напитки из черники, другим — контрольный напиток. В итоге научные сотрудники пришли к выводу, что черника действительно помогает в борьбе с гипертонией.

  • Даже 200 грамм ягод в день позволяют расширить плечевую артерию и понизить систолическое артериальное давление примерно на пять миллиметров ртутного столба за два часа, отмечается в публикации.

Учёные подчёркивают: такой эффект сопоставим с результатами принятия курса специальных медицинских средств.

Добавим, что черника — источник антиоксидантов, которые улучают функционирование эндотелиальных клеток организма, отвечающих за регуляцию кровотока и артериального давления.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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