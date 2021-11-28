Учёные рассказали, как без лекарств быстро понизить давление

Исследователи из Гарвардской медицинской школы рассказали, как без лекарственных препаратов понизить артериальное давление.

Для этого они рекомендуют регулярно употреблять чернику и напитки из неё, передаёт Daily Express. Учёные в течение месяца проводили эксперимент. Одним добровольцам ежедневно предлагали напитки из черники, другим — контрольный напиток. В итоге научные сотрудники пришли к выводу, что черника действительно помогает в борьбе с гипертонией.

Даже 200 грамм ягод в день позволяют расширить плечевую артерию и понизить систолическое артериальное давление примерно на пять миллиметров ртутного столба за два часа, отмечается в публикации.

Учёные подчёркивают: такой эффект сопоставим с результатами принятия курса специальных медицинских средств.

Добавим, что черника — источник антиоксидантов, которые улучают функционирование эндотелиальных клеток организма, отвечающих за регуляцию кровотока и артериального давления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.