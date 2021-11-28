Порошенко призвал увеличить объём военной поддержки от стран НАТО

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал Киев увеличить объём военной помощи от стран Запада, чтобы эффективнее противостоять России.

По словам лидера партии "Европейская солидарность", Вооружённые силы Украины нуждаются в контрбатарейных станциях, средствах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах Patriot и современном летальном оборонительном вооружении.

Он отметил, что Киев способен резко увеличить объём военной помощи от стран НАТО, в том числе от США, Франции и Великобритании.

На сегодняшний день "украинские власти действуют неэффективно", сказал экс-президент в интервью телеканалу "Прямой".

США намерены направить на Украину военных советников, значительное количество техники и вооружений, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и Stinger. Американцы планируют передать Украине часть техники, которую ранее предполагалось отправить в Афганистан.

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