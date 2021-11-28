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Порошенко призвал увеличить объём военной поддержки от стран НАТО

Мир

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал Киев увеличить объём военной помощи от стран Запада, чтобы эффективнее противостоять России.

Порошенко призвал увеличить объём военной поддержки от стран НАТО

По словам лидера партии "Европейская солидарность", Вооружённые силы Украины нуждаются в контрбатарейных станциях, средствах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах Patriot и современном летальном оборонительном вооружении.

Он отметил, что Киев способен резко увеличить объём военной помощи от стран НАТО, в том числе от США, Франции и Великобритании.

На сегодняшний день "украинские власти действуют неэффективно", сказал экс-президент в интервью телеканалу "Прямой".

США намерены направить на Украину военных советников, значительное количество техники и вооружений, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и Stinger. Американцы планируют передать Украине часть техники, которую ранее предполагалось отправить в Афганистан.

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