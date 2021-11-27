Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Германии

Руководитель немецкого министерства по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что в ФРГ зарегистрировали туриста, предположительно заражённого новым вариантом COVID-19 "омикрон".

Министр рассказал о путешественнике, который вернулся из Южной Африки в Германию. Врачи заподозрили в организме человека инфекцию и появившийся недавно штамм коронавируса. Гражданина изолировали от общества, написал Клозе на своей странице в Twitter.

"Пожалуйста, защитите себя и своих ближних. Если вы вернулись из южной Африки на прошлой неделе, ограничьте свои контакты и пройдите тестирование!" — обратился к пользователям соцсети политик.

Ранее глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил опасение из-за возникновения варианта "омикрон". По словам специалиста, новый штамм может сравниться по опасности с вирусом Эбола, а по заразности обогнать "дельту", которая пока доминирует среди мутаций. Как подчеркнул руководитель организации, мировому сообществу не стоит недооценивать штаммы, как это было в начале пандемии.

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