Семинский о вторжении России: "Украина должна будет бороться до конца"

Жители Украины должны готовиться к введению в стране военного положения. Об этом сообщил представитель фракции "Слуга народа", депутат Олег Семинский в эфире телеканала "Украина 24".

Парламентарий объяснил, что решение о введении военного положения на Украине будет принято в случае военного вторжения России на территорию страны, когда будет нарушены её государственные границы.

"Да, такие разговоры есть, это обсуждается… Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко говорил о введении военного положения исключительно при полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины за линию разграничения в нашу сторону. Мы все надеемся, что этого не произойдёт, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти", — отметил Семинский.

Нардеп добавил, что если это всё-таки случится, Украина "должна будет бороться до конца".

Ранее первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко сообщил о намерении оперативно созвать Верховную Раду, которая должна будет принять решение о введении в стране военного положения, в случае проявления Россией агрессии по отношению к Украине.

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