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Украинский политолог оценил возможность введения военного положения в стране

Мир

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в разговоре с Pravda.Ru заявил, что у него нет информации о введении военного положения на Украине. С такими словами в эфире украинского телеканала "Наш" выступил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Украинский политолог оценил возможность введения военного положения в стране

По словам Золотарева, заявление Ляшко может быть одним из элементов противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и богатейшим украинцем Ринатом Ахметовым. На Украине главу "Радикальной партии" считают "проектом" бизнес-империи донецкого олигарха.

"Когда такой "авторитетный" спикер как Ляшко об этом говорит, как правило, такое надо делить на два. Учитывая нарастающий конфликт между командой президента и командой Рината Ахметова. Ляшко, так или иначе часто приглашают на каналы самого богатого украинца, что говорит об его аффилированности. Возможно, это как раз элемент такой кампании", — заявил эксперт.

Военное положение не добавит очков Зеленскому

Политолог отметил, что военное положение не принесёт пользы Зеленскому. Он напомнил о подобных манёврах бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые привели к падению его рейтинга.

"Понятно, что намерения ввести военное положение при отсутствии сколько-нибудь серьезных фактов военной угрозы очков президенту не добавит… И предпосылок к ведению военного положения, во всяком случае, пока нет. Другое дело, если это попытаются использовать, Порошенко пытался, но это привело к результатам, обратным желаемым. Я надеюсь, что хватит ума дважды не наступать на одни и те же грабли", — подчеркнул специалист.

Золотарев добавил, что использование военного положения для давления на СМИ, о чём говорил Ляшко, только ухудшит ситуацию на Украине.

"В украинских реалиях бездумное выкручивание гаек, как правило, приводит к срыву резьбы", — считает политолог.

  • Ранее Ляшко сообщил, что военное положение будет введено с 1 декабря на два месяца. Возможный указ президента Украины должен будет утвердить парламент.
  • В 2018 году Пётр Порошенко ввёл военное положение 26 ноября, после инцидента в Керченском проливе. Оно распространялось на десять областей Украины и продлилось 30 дней.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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