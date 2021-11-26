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Замах на традиции: в Южной Корее хотят запретить есть мясо собак

Мир

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу-Кюм объявил о решении правительства страны создать консультативную группу, в которую войдут и активисты-общественники, чтобы "взвесить и оценить возможный запрет на потребление мяса собаки".

Замах на традиции: в Южной Корее хотят запретить есть мясо собак

Об этом сообщает агентство Yonhap.

"С резким увеличением числа домашних хозяйств с домашними животными и растущим интересом общественности к правам и благосостоянию животных мы являемся свидетелями увеличения призывов против потребления собачьего мяса как части древней пищевой культуры", — заявил Ким журналистам.

Консультативная группа будет состоять из 20 экспертов, гражданских активистов и должностных лиц исполнительной власти, которые должны будут до апреля 2022 года изучить мнения граждан страны и провести "соответствующие исследования", а также представить план действий на тот случай, если закон о запрете поедания собачатины всё же будет принят.

Есть ли консенсус?

Инициатива правительства не понравилась фермерскому сектору страны. Так, Генеральный секретарь ассоциации собаководов Джу Енбонг обвинил власти в том, что они "попирают" их право на существование, а население — есть всё, что ему заблагорассудится.

В то же время Ли Вон Бок, глава Корейской Ассоциации Защиты Животных, назвал это решение "очень разочаровывающим" и раскритиковал план исполнительной власти за отсутствие конкретных предложений о том, как запретить потребление этого мяса.

"Хотя Группа K-pop BTS и сериал "Игра в кальмаров" занимают первое место в мировом рейтинге, иностранцы по-прежнему ассоциируют Южную Корею с собачьим мясом и Корейской войной", — посетовал Ли.

К слову, проведённый в этом месяце опрос Realmeter показал, что 48,9% южнокорейцев выступают против законодательного запрета потребления собачьего мяса, 38,6% идею поддерживают.

По данным организации, которой руководит Ли Вон Бок, в стране ежегодно убивают от одного до полутора миллионов собак. Это меньше, чем 10-20 лет назад.

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