Политолог: Украина — азиатская страна на европейской территории

Украину так швыряет между полюсами потому, что она — страна с азиатским мышлением, хотя географически вполне включена в Европу.

Политический аналитик Кость Бондаренко уверен, что Европа — понятие географическое, а не политическое. В одной Европе находятся и Албания, и Норвегия. А уж говорить о разнице между Белоруссией и Португалией вообще не приходится.

Поэтому в природе просто не существует единых европейских стандартов и принципов, пояснил Бондаренко. По его словам, европейские политики очень много и красиво говорили о принципах, которые объединяют ЕС. На практике стало ясно, что никаких принципов нет, есть выгода. А принципы — это если чего-то не хочется, надо увильнуть от какого-то момента. Тогда в Европе говорят — у нас есть принципы.

Украине этого не понять, поскольку это страна с азиатским мышлением, хотя географически она находится в Европе — считает эксперт. К тому же элиты Незалежной слабо понимают некую перспективу развития своего государства. Они понимают, что есть выгода, и ради неё готовы идти на те или иные действия.

"У страны есть армия, которая до последнего времени не играла политическую роль. Но сегодня она может заявить о своих интересах и позициях. Есть бизнес-группы, которые чувствуют давление власти с одной стороны, а с другой — со стороны транснациональных корпораций. Все они находятся в сложной ситуации. И есть практически нищий народ, который слабо связывает своё будущее с этой страной и этим режимом", — резюмировал Бондаренко.

Впрочем, некоторые особенности мышления представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины хорошо понятны из их отношения к собственной истории. Одно утверждение, что европейская цивилизация якобы основана именно украинцами, очень характеризует… и нет, не Европу. Так-то идей о национальной культурном бэкграунде у украинцев много.

Одна из лучших украинских "идей", а точнее мифов — это создание Украиной одной из первых в мире подлодок на казацкой тяге. Разумеется, именно древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний на планете.

"По персоналиями" украинские историки тоже от скромности не умрут — якобы Иисус Христос и Ной были древними украинцами. Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (нет, это не шутка — заявление украинских экспертов). А ещё греческий Ахиллес тоже был украинцем, ибо родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.

Так что мышление там от прагматизма так же далеко, как и внешняя политика с экономикой. Зато всем нескучно.

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