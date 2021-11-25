На Украине заявили, что Зеленский введёт военное положение с 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране с 1 декабря. Об этом заявил экс-депутат Рады, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По его информации, глава государства должен объявить в СНБО о том, что военное положение продлится два месяца.

"Делается это с одной целью — контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, собственность, демократические митинги, публичные мероприятия", — подчеркнул Ляшко в эфире телеканала "Наш".

По мнению бывшего депутата, Зеленский введёт военное положение в связи с тем, что люди постоянно обвиняют его в государственной измене и выражают недовольство по вопросам экономической и международной политики. При этом Ляшко отмечает, что указ о новом положении на Украине должны утвердить в Верховной раде.

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